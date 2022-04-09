صدى الاقتصادية ترصد أسعار السلع خلال جولة بأسواق مدينة طرابلس ليوم السبت

رصدت صحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، أسعار السلع بالسوق المحلي بمنطقة طرابلس، بدءاً من الخضروات حيث يشهد السوق تذبذب في بعضها فقد وصل سعر كيلو الفلفل اليوم إلى 7 دينار بينما كان بالأمس 10 دينار، أمّا الطماطم فأصبح بمبلغ 4 دينار بينما كان بالأمس 4.5 دينار للكيلو الواحد، وانخفاض سعر الفلفل الحلو 4.5 بينما كان بالأمس 6 دينارات والكوسة والباذنجان من 5.5 إلى 6 دينار، بالإضافة إلى الخضرة الرقيقة تراوحت مند أيام ما بين 0.50 قرش إلى 1 دينار، وسجلت اليوم إنخفاضاً بقيمة 0.25 دينار .

حيث استمر استقرار سعر كيلو البطاطا على 3.5 دينار، وكيلو البصل 2.5 دينار منذ أيام، إلى جانب أسعار الفواكه تذبذباً، حيث سعر كيلو الموز على 7.5 دنانير والتفاح على 7 دينار للكيلو، والفراولة 3.5 دينار .

كما شهد سوق اللحوم ثباتاً في الأسعار منذ بداية شهر رمضان،، حيث يظل سعر كيلو لحم الخروف الوطني 42 دينار ولحم الإبل هبرة والبقر هبرة عند 45 دينار، بينما الإسباني 35 دينار، والدجاج 11 دينار للكيلو.

بينما شهد سوق السلع الغذائية في شهر رمضان ثباتاً أيضاً بكافة السلع الأساسية بعد الإرتفاع الحاصل قبل شهر رمضان، حيث بلغ سعر البيض 11.25 من فترة طويلة.

أما بخصوص مواد البناء قد شهد السوق المحلي إرتفاعاً في أسعار الحديد، حيث سجل سعر 6 قنطار الحديد 540 دينار بينما كان سعره 490 دينار، كما استقر سعر الحديد 12،14 قنطار إلى 415 من قبل شهر رمضان، وكذلك سعر الأسمنت الاتحاد قد استقر من فترة سعره إلى 32 دينار.

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