سبب صعود الدولار.. اخر اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم السبت تذبذها في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الساعة الثامنة مساءاً بـ 4.99 دينار، ليسجل ارتفاعه عقب قرار اعضاء لجنة 5 + 5 التابعة للقيادة العامة والتي قضت بإقفال الطريق الساحلي، وإقفال الحقول النفطية.

فيما تداول التجار الدولار على صعيد الحوالات الخارجية عند 5.005 دينار.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني تراجعاً طفيفاً حيث بلغت قيمته 6.47 دينار للبيع و6.43 للشراء، فيما استقر سعر صرف اليورو الذي بلغت قيمته 5.385 دنانير بالعاصمة طرابلس و5.39 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,67دينارًا.