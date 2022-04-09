اقتصاد

محتجون يهددون بإغلاق الموانئ النفطية في طبرق

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هدد مجموعة من المحتجين في مدينة طبرق ممن شملهم قرار التعيين الصادر عن الحكومة المؤقتة عام 2018، بوقف تصدير النفط من ميناءي السدرة والحريقة والميناء التجاري في طبرق، بسبب تأخر صرف مرتباتهم منذ 5 سنوات.

ولوّح المحتجون بإغلاق الطريق الدولية في طبرق وتعليق جلسات مجلس النواب، ووقف العمل في مطار المدينة في حال عدم تلبية مطالبهم في موعد أقصاه 20 يوماً، ابتداءً من الثامن من أبريل الجاري.

وشمل القرار الصادر في 2018 عن الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، تعيين 18788 شخصاً تم إدراج أسمائهم في وزارات وهيئات ومصالح الدولة العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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