وزارة الشؤون الاجتماعية تكشف مستجدات صرف العلاوة

قامَ موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية بمشروع منحة الأبناء باستقبال المواطنين والرد على استفساراتهم بخصوص كل ما يتعلق بالمنحة.

كما أعلمت الوزارة المواطنين من جميع المناطق بأن المبالغ المخصصة للأبناء تحت الثامنة عشرة 1.2.3 لهذا العام تم احالتها مسبقا للمصارف ويتم الآن اعداد ملاحق سوف يتم احالتها هذا الأسبوع.

وتنوه أيضا أنه باستطاعة الجميع التأكد من أرقام الحسابات على رابط المنصة المنشور عبر صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية على الفيس بوك ومحرك البحث جوجل وذلك بكتابة منحة الزوجة والابناء.

حيث يتم ذلك بإدخال الرقم الوطني ورقم القيد ومن ثم رقم الهاتف وانتظار رمز الدخول المكون من 6 أرقام ووضعه في الخانة المخصصة له للاطلاع والتأكد من صحة رقم الحساب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية