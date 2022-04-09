ارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى أعلى مستوى منذ 7 سنوات

قفز معدل التضخم العام في روسيا بمقدار 4 أضعاف، مسجلاً 16.7% مقابل 4 % في مارس الماضي، بحسب بيانات جديدة نشرتها وكالة روستات للإحصاءات.

وأشارت البيانات إلى أن معدل التضخم الجديد يُعد الأعلى منذ 7 سنوات، مبينة أن الارتفاع جاء بسبب العقوبات الدولية على موسكو التي شنت حرباً على أوكرانيا في فبراير الماضي.

وبحسب مؤشرات أسعار الغذاء، فقد تصدرت السلع الغذائية معدلات التضخم، مسجلة لوحدها %19.5 بالمقارنة على أساس سنوي.

وتأتي البيانات الروسية منسجمة مع تقرير منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، الصادر الجمعة، الذي أشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العالم هذا الشهر إلى مستوى قياسي بنسبة 13%.

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