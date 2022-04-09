الكيلاني توقع اتفاقية تعاون مع مجلس التطوير الاقتصادي

وقّعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، السبت، على مذكرة تعاون مع المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي، لتعزيز التعاون بين الجهتين.

وتجيز الاتفاقية بحصول وزارة الشؤون الاجتماعية على الاستشارات الفنية الاقتصادية لتطوير المشاريع المشتركة، ومن بينها المشروعات المتناهية الصغر وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود.

وبحسب بيان الوزارة، تضمنت الاتفاقية تشكيل فريق عمل موحد لمتابعة الأعمال المشتركة، بينها المؤتمرات العلمية والثقافية.

وكانت الكيلاني قد ناقشت في فبراير الماضي رفقة وزير الاقتصاد محمد الحويج، برامج دعم الأسر المنتجة وتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في ثلاث مدن وهي طرابلس وبنغازي وسبها.

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