من ضمنها إيقاف تصدير النفط.. اللجنة العسكرية 5+5 بالمنطقة الشرقية تتخذ عدة قرارات اليوم

ألقى أعضـاء اللجنـة العسكرية المشتركة 5+5 بالقيـادة العامـة اليوم بياناً يحتوى على عدة قرارات ومطالب، وذلك بحسب بيانهم أن هناك بــوادر تشـظـي سـيؤدي الـي انهيـار اقتصـادي، واجتمـاعي، وامنـي ، بسـبـب مـا قـامـت بـه الحكومـة منتهيـة الولايـة ، التـي جـاءت فـي أجـواء كانـت مفعمـة بالأمـل بعـد المكاسـب التـي حققتهـا اللجنـة العسكرية المشتركة 5+5 بـدعم مباشـر ومتواصـل مـن القيادة العامـة.

كما أوضحوا في البيان أهم المكاسب التي حققتها اللجنـة العسكرية المشتركة 5+5 وأبرزها: التوقيـع علـى اتفاق وقـف إطـلاق النار والمحافظـة علـى استمراره، وتأمين جلسة منح الثقة للحكومة التي عقدت بمدينة سرت، وتوحيد جهاز المنشآت النفطية، وفـتـح وتـأمين الطريـق السـاحلي بـين الشـرق والغـرب، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة داخل البلاد شرقا وغربا وجنوباً والمساهمة الفعالـة فـي أعـادة تـدفق ميـاه النهـر الصـناعي لمدينـة طـرابلس وعـدم استخدامه كورقـة مسـاومة، وإعــداد خطـة متكاملـة.

وتابعوا بالقول: بعـد نيـل هـذه الحكومـة ثقـة البرلمـان والبـدء فـي تنفيـذ مهامهـا الموكلـة بهـا كحكومـة وحـدة وطنيـة فوجئنـا بمـا قـام بـه رئيسـهـا مـن اجـراءات عرقلـت عمـل اللجنة وشكلت خطراً جسيما على الأمن القومي لبلادنا ومنها: النهـب الممـنهج والغيـر مسـبوق لأموال الليبـين واستباحته بشـكل غيـر مسئول وارتجالي وفيما لا يخدم الوطن، والفساد المــالـي الـذي سـجـل علـى الحكومـة ووزرائهـا وإحالـة عـدد كبيـر مـــنـــهم للتحقيـق وهيمنة العائلـة علـى الحكومـة وقرارتهـا الســـــــيادية والتسيرية، وعـدم تـعـيـين وزيـــرا للـدفاع واحتفاظـه بـهـذه الحقيبـة لأغراض ومكاســب شخصية، وإيقـاف صـرف مرتبـات منتسـبـي القـوات المسلحة أكثـر مـن مـره وأخرهـا عـدم صـرفها لأربعة اشـهـر علـى التـوالي حتـى الآن وكـذلك بعض المؤسسات العامة الأخرى بالمنطقة الشرقية بحسب قولهم ووصفهم.

وقد ختموا البيان بعدة قرارات من بينها إيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقـاف جميـع اوجـه التعـاون مـع هـذه الحكومـة ومكوناتهـا، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

كما أوقف أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 كافة الأعمال إلى حين النظر في مطالبها.

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