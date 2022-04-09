اتحاد عمال النفط والغاز: لن نعترف بأي إجراءات يتخذها الدبيبة أو ديوان المحاسبة

أصدر الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بياناً بشأن التصريحات الأخيرة لرئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، انتقد فيه ما جاء على لسان شكشك، ومطالباً إياه بالاهتمام بوضعه القانوني خصوصاً أنه فقد صفة رئيس الديوان، عندما تمت إقالته من مجلس النواب، كما فقدها بانتهاء ولايته القانونية، حيث عيّن عام 2013 لمدة ثلاث سنوات انتهت، كما جاء في البيان.

واتهم البيان الصادر يوم السبت شكشك باغتصاب المنصب والسلطة، وبادّعائه تطبيق القانون، مشيراً إلى أن احتفاظ المؤسسة النفطية بالإيرادات هو إجراء مؤقت لضمان استمرار الإنتاج، “حيث إن الحكومة التي يتحدث عنها شكشك هي حكومة تعمل في مدينة واحدة فقط، وهي فاقدة السيطرة الإدارية والمالية والأمنية على مواقع الإنتاج ومواقع التصدير على حد سواء”.

وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات النفطية لهذه السنة هو الأعلى منذ 2013 ووصل إلى 27 مليار دولار، وأنه كان بالأحرى بشكشك عوضاً عن السؤال عن آليات صرف هذه الأموال وأين صرفت، أن يُقدّم الشكر للمؤسسة النفطية وشركاتها ومستخدميها الذين يعملون ليل نهار، واصفاً تصرف شكشك “بالإجحاف والاحتقار وعدم التقدير”.

وجدد البيان دعم الاتحاد الكامل لإدارة المؤسسة الحالية والوقوف خلفها ضد أي “محاولات بائسة، لتسييسها أو ابتزازها”، مؤكداً أن إجراءات يتخذها شكشك ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لن يتم الاعتراف بها، وسيتبعها رد واضح وفوري من قبل العاملين بقطاع النفط الذين لن يقبلوا أبداً الابتزاز أو الترهيب الذي يمارس عليهم وعلى إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وجدد البيان طلب الاتحاد للمصرف المركزي وإدارته بضرورة صرف الأموال، وتسييل الميزانيات الطارئة لقطاع النفط، لتمكينه من تحقيق أفضل إيرادات والاستفادة من زيادة الأسعار في السوق العالمي.

يُذكر أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قد طالب المؤسسة الوطنية للنفط في مارس الفائت، بإحالة إيرادات النفط إلى الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي لعدم وجود أي مبرر لاستمرار حجبها.

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