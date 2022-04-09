الحرس البلدي بنغازي يضبط عدد من البذورمجهولة المصدر ومبيدات محظورة ومنتهية الصلاحية

بنغازي 09 أبريل 2022 (وال)- تمكنت دوريات تابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي، بالتعاون مع مكتب الإصحاح البيئي وتحقيق المركزي التابع للفرع اليوم السبت، من ضبط كميات من المبيدات المحظورة وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات من البذور مجهولة المصدر.

عملية الضبط جاءت خلال جولة تفتيشية على المحالّ الزراعية بمنطقة سيدي خليفة ومنطقة الهواري.

وأوضح رئيس وحدة التحقيق المركزي خالد التائب، أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها الجهاز في منطقة سيدي خليفة رفقة الإصحاح البيئي، أسفرت عن ضبط العديد من الأسمدة منتهية الصلاحية، ومبيدات محظور، ومبيدات منتهى الصلاحية، بالإضافة إلى بذور للخضروات وفواكه وشعير غير مسجلة لدى الوزارة الزراعة ومعظمها منتهية الصلاحية.

وأضاف التائب أن الجولات التفتيشية شملت أيضًا منطقة الهواري أسفرت عن ضبط (50) عبوة سماد منتهية الصلاحية، وعدد (35) مبيدًا منتهية الصلاحية، وعدد (22) علبة مبيد محظور، بالإضافة إلى بذور مجهولة المصدر وغير مسجلة لدى الوزارة ومنتهية الصلاحية.

وأوضح رئيس وحدة التحقيق المركزي أن الدوريات أنهت إجراءات الضبط، وتم رفع التقارير إلى وحدة التحقيق المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ حيال ذلك من المخالفات القانونية والصحية وبيئية وإحالتهم للنيابة العامة للاختصاص، وتصرف بعد جمع المعلومات والاستدلال وضبط. (وال) ف و/ ر ت

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