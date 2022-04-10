خاص.. مع التفاصيل: مول ميرا ماركت يوضح سبب التخفيض على شوكلاتة “كندر”

صرح مسؤول في إدارة سوق ميرا ماركت لصحيفة الصدى الاقتصادية قائلاً: إعلاننا الذي أثار الضجة بسب عرض شوكولاتة كندر في تخفيضات وتداوله الكثيرون على أن هذا التخفيض بعد التقارير التى تداولتها عدة دول بخصوص احتواء شوكولاتة كندر على بكتريا السالمونيلا هذا غير صحيح.

وأضاف بالقول: التخفيض كان بسبب قرب انتهاء صلاحية المنتج والكمية لم تبقى حتى ساعة وإنتهت جميعها.

وتابع بالقول: الرقابة أكدت أن الكندر التي توجد بها مشكلة هي البلجيكية الصنع وليست كل أنواع كندر بل نوع واحد فقط وهي نوع كندر سوبرايز، والرقابة نظرت إلى لبلد الصنع الموجودة لدينا وتأكدوا أنها ليست بلجيكية بل تشيكية الصنع.

وختم حديثه قائلا: من ناحية هل سنستمر في بيعها نحن والأسواق الكبيرة أعتقد أنه لن يتم بيعها في الفترة المقبلة ليس بسبب الخوف من أن الرقابة سوف تصادرها، ولكن من الاعلام كيف تناول هذه القضية وتناولها المواطنين بدون دراية بخليفة هذا الموضوع لذلك سننتظر حتى يتم التوضيح من قبل الرقابة بجميع تفاصيل الموضوع.

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