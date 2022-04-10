الشركة المورّدة لشوكولاتة “كيندر” توجّه مراسلةً لوزارة الاقتصاد لنفي ارتباطها بشحنات تحوي مشاكل في التصنيع

أصدرت شركة “المتين” لاستيراد المواد الغذائية بياناً موجهاً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة الشركات حيث قالت من خلاله: تواردت أنباء أن عدد من الدول والشركات المصنعة صاحبه العلامة تحفظت وسحبت منتجات كيندر البيضة وأخرى مصنعة بمصانع الشركة بدولة بلجيكا ، علماً بأن السحب يختص بتشغيلات مدودة وأنواع محدودة وذلك للحفاظ على الصحة العامة ، لتوضيح فيما يخص المنتجات المصنعه في بلجيكا ، والموجود بها مشكله تصنيع.

كما أكدت الشركة بأن هذه الأصناف المذكورة في التقرير ليست ضمن الأصناف التي يتم إستيرادها من قبل شركة المتين نهائيا ، وأنهم لم يقوموا بإستيراد أي منتج لشركة الفريرو من بلجيكا.

كذلك طالبت الشركة من الوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة كلا فيما يخصه ، تحوطا لأية إحتمالات وموافاتهم برأيهم حتى تتمكن من إتخاذ القرار اللازم بالخصوص.

وقد أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان مسبق لها طلبها من جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيث هو الجهة المخولة قانوناً بأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة .

كما شدد الوزير بأن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والقوانين .

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