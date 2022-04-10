مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يصدر بياناً بشأن شوكولاطة “كيندر” الموجودة في السوق المحلي

أصدر مركز الرقابة علي الاغدية والأدوية ليلة السبت بياناً حول منتج شكولاتة كندر Kinder Surprise Maxi قال فيه بأنّ إدارة المركز قامت باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي من شأنها حماية المستهلك وذلك بتكليف إدارة الرقابة الغذائية ومكتب الرقابة الداخلية بالإدارة العامة لتتبع مصادر هذه المعلومات، واتخاذ كافة التحوطات بالتنسيق مع فروع ومكاتب المركز لضبط أي منتجات تكون مشمولة بالتحذير وعمليات السحب من الاسواق وفق إعلان الشركة المصنعة أو وكلائها التجاريين.

وتعكف على تتبع المعلومات والتعميم الصادر من الشركة المصنعة بخصوص هذا المنتج والذي يحدد فيه العلامة التجارية وتواريخ الصلاحية للمنتجات المشمولة بالتحذير، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص ما تم تداوله عــــــــن التلوث ببكتيريا السالمونيلا لمنتج الشوكولاتة كندر Kinder Surprise Maxi كندر سربرايز بلد الصنع بلجيكا وأرقام التشغيلات للمنتج ( L004L03 ) والتشغيلة ( LOO5L03 – AD ).

وقام مكتب الرقابة الداخلية بإصدار تعليمات عاجلة لفروع المركز لمباشرة الاجراءات الرقابية للتأكد من خلو السوق المحلي من هذه التشغيلات، كما قامت إدارة الفروع بأخذ عينات من مُذاب المنتج بشكل عشوائي، لإدخالها للمعامل التابعة لمختبرات للمركز وحدة التحليل الجرثومي للتأكد من خلوها من التلوث البكتيري.

أيضاً سيتم التشديد في عمليات التفتيش على الشحنات الموردة من الخارج والتي تحتوي على منتجات شكولاتة كندرعبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية والتأكد من عدم احتوائها على التشغيلات المشمولة بالتحذير

وقد أشارت إدارة المركز لكافة الشركات الموردة والمحال والاسواق التجارية بالتعاون في عمليات التفتيش وسحب أي منتجات تكون مشمولة بالتحذير وعمليات السحب وفق تعميم الشركة المصنعة.

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