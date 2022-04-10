“اتحاد عمال النفط” يرد على شكشك.. ويؤكد أن الإحتفاظ بالإيرادات إجراء مؤقت

أصدر الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بياناً اليوم السبت رداً على رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” الذي قال البيان بأنّه يدّعي هذه الصفة وفقدها بانتهاء ولايته ويدّعي تطبيق القانون بحسب قولهم ووصفهم .

كما أشار البيان إلى أنّ احتفاظ المؤسسة بالإيرادات النفطية هو إجراء مؤقت لضمان استمرارية الإنتاج وأنّ إجمالي إيرادات النفط هي الأعلى في هذا العام منذ سنة 2013، وبدل من أن ترى المؤسسة من “شكشك” الشُكر رأت منه الإجحاف وعدم التقدير -حسب ماذكر البيان-.

وطالب الاتحاد المصرف المركزي وإدارته بصرف الأموال وتسييل الميزانيات الطارئة لقطاع النفط، مع تجديده دعمه لإدارة مؤسسة النفط برئاسة “مصطفى صنع الله” وأن أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس ديوان المحاسبة طرابلس لن يتم الاعتراف بعا وسيتبعها رد واضح.

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