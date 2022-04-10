DW: ألمانيا تحتاج الغاز الليبي عبر دول الاتحاد الأوروبي

ذكرت وكالة DW الألمانية يوم الأحد إن مع تصاعد الضغط لفرض حظر على واردات الغاز والنفط الروسي يشير مركز أبحاث DIW إلى أن الموردين البديلين والاستهلاك المنخفض يمكن أن يحرروا ألمانيا من اعتمادها على الكرملين لتغطية احتياجاتها من الطاقة.

وأضافت DW إن ألمانيا يمكن أن تخفض اعتمادها على واردات الطاقة الروسية بحلول شتاء هذا العام حيث أن هذا أقرب بكثير من تقديرات الحكومة لمنتصف عام 2024 أو ربما بعد ذلك .

وأعلنت الوكالة الألمانية عن أهمية ملء الاحتياطيات الاستراتيجية إلى 80 :90٪ قبل حلول الشتاء فضلا عن الاستخدام الأكثر كفاءة لنظام خطوط الأنابيب الأوروبية لزيادة واردات الغاز الألماني من دول شمال إفريقيا مثل ليبيا عبر دول جنوب الاتحاد الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية