الحكومة الليبية: نؤكد على ضرورة تجنيب المؤسسات السيادية دائرة الاستقطاب السياسي وسنستلم مهامنا قريباً من طرابلس

أصدرت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب بياناً صباح الأحد بخصوص آخر المستجدات السياسية قالت فيه:”حرصاً على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات المنقسمة وخصوصاً المؤسسة العسكريـة من خـــلال دعم اللجنة العسكرية 5+5 نؤكد على ضرورة تجنيب مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة”.

وأضاف البيان:”نُحمّل المسؤولية الوطنية والقانونية لمغتصبي السلطة -حسب قول البيان- كافة العواقب والآثار الناجمة عن التدخلات السافرة في شؤون هذه المؤسسات، والتي تمثل قوت الليبيين ومصدر ثروتهم التي يتشارك فيها عموم الشعب الليبي بشكل عادل ومتساوٍ بلا استثناء”

وختاماً ذكرت الحكومة في بيانها قائلةً:”نؤكد قُرب استلامنا لمهام أعمالنا من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، وإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي الذي رسخته “طُغمة خارجة عن القانون” استولت على السلطة وإفتأتت على حقوق الليبيين في العيش بأمن وسلام ورفاه” حسبَ قولها.

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