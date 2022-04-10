“أزمة كيندر”.. بيانات مُتتالية من الأجهزة الرقابية وردٌ من الشركة الموردة

أصدرت شركة “المتين” لاستيراد المواد الغذائية بياناً موجهاً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة الشركات حيث قالت من خلاله: تواردت أنباء أن عدد من الدول والشركات المصنعة صاحبه العلامة تحفظت وسحبت منتجات كيندر البيضة وأخرى مصنعة بمصانع الشركة بدولة بلجيكا ، علماً بأن السحب يختص بتشغيلات محدودة وأنواع محدودة وذلك للحفاظ على الصحة العامة ، لتوضيح فيما يخص المنتجات المصنعه في بلجيكا ، والموجود بها مشكله تصنيع وهي: Kinder Surprise “الدحية”Kinder Mini Eggs “بيضة صغيرة” Kinder MixKinder Schoko – BonsKinder Mix

كما أكدت الشركة بأن هذه الأصناف المذكورة في التقرير ليست ضمن الأصناف التي يتم إستيرادها من قبل شركة المتين نهائيا ، وأنهم لم يقوموا بإستيراد أي منتج لشركة الفريرو من بلجيكا. كذلك طالبت الشركة من الوزارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة كلا فيما يخصه ، تحوطا لأية إحتمالات وموافاتهم برأيهم حتى تتمكن من إتخاذ القرار اللازم بالخصوص.

وقد أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان مسبق لها طلبها من جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيث هو الجهة المخولة قانوناً بأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة .

كما شدد الوزير بأن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والقوانين .





وبدوره صرح مسؤول في إدارة سوق ميرا ماركت لصحيفة الصدى الاقتصادية قائلاً: إعلاننا الذي أثار الضجة بسب عرض شوكولاتة كيندر في تخفيضات وتداوله الكثيرون على أن هذا التخفيض بعد التقارير التى تداولتها عدة دول بخصوص احتواء شوكولاتة كندر على بكتريا السالمونيلا هذا غير صحيح.

وأضاف بالقول: التخفيض كان بسبب قرب انتهاء صلاحية المنتج والكمية لم تبقى حتى ساعة وإنتهت جميعها.

تابع قائلاً: الرقابة أكدت أن الكندر التي توجد بها مشكلة هي البلجيكية الصنع وليست كل أنواع كندر بل نوع واحد فقط وهي نوع كندر سوبرايز، والرقابة نظرت إلى لبلد الصنع الموجودة لدينا وتأكدوا أنها ليست بلجيكية بل تشيكية الصنع.

وختم حديثه بالقول: من ناحية هل سنستمر في بيعها نحن والأسواق الكبيرة أعتقد أنه لن يتم بيعها في الفترة المقبلة ليس بسبب الخوف من أن الرقابة سوف تصادرها، ولكن من الاعلام كيف تناول هذه القضية وتناولها المواطنين بدون دراية بخليفة هذا الموضوع لذلك سننتظر حتى يتم التوضيح من قبل الرقابة بجميع تفاصيل الموضوع.

أما أحد تجار المواد الغذائية بمدينة طرابلس “أحمد” صاحب سلسلة أسواق “العروبة” قد صرح مؤخراً لصحيفة صدى الاقتصادية بقوله: “قُمنا قبل يومين وعند سماعنا بالتقارير المتداولة حول وجود بكتيريا “السالمونيلا” داخل شكلاطة “كيندر”؛ بسحب كافة الكميات الموجودة لدينا من العرض.

وتابع:”ومن ثمّ قمنا بإرجاعها إلى الوكيل مطالبين بإيضاح من الشركة حول حقيقة هذا الأمر، وكذلك في انتظار تقارير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالخصوص؛ صحة أطفالنا وزبائننا بشكل عام هي الأهم بالنسبة لنا”.

كذلك وفي ذات السياق أصدر مركز الرقابة علي الاغدية والأدوية ليلة السبت بياناً حول منتج شكولاتة كندر Kinder Surprise Maxi قال فيه بأنّ إدارة المركز قامت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية المستهلك وذلك بتكليف إدارة الرقابة الغذائية ومكتب الرقابة الداخلية بالإدارة العامة لتتبع مصادر هذه المعلومات، واتخاذ كافة التحوطات بالتنسيق مع فروع ومكاتب المركز لضبط أي منتجات تكون مشمولة بالتحذير وعمليات السحب من الاسواق وفق إعلان الشركة المصنعة أو وكلائها التجاريين.

وتعكف على تتبع المعلومات والتعميم الصادر من الشركة المصنعة بخصوص هذا المنتج والذي يحدد فيه العلامة التجارية وتواريخ الصلاحية للمنتجات المشمولة بالتحذير، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما تم تداوله عن التلوث ببكتيريا السالمونيلا لمنتج الشوكولاتة كندر Kinder Surprise Maxi كندر سربرايز بلد الصنع بلجيكا وأرقام التشغيلات للمنتج ( L004L03 ) والتشغيلة ( LOO5L03 – AD ).

وقام مكتب الرقابة الداخلية بإصدار تعليمات عاجلة لفروع المركز لمباشرة الاجراءات الرقابية للتأكد من خلو السوق المحلي من هذه التشغيلات، كما قامت إدارة الفروع بأخذ عينات من مُذاب المنتج بشكل عشوائي، لإدخالها للمعامل التابعة لمختبرات للمركز وحدة التحليل الجرثومي للتأكد من خلوها من التلوث البكتيري.

أيضاً سيتم التشديد في عمليات التفتيش على الشحنات الموردة من الخارج والتي تحتوي على منتجات شكولاتة كندرعبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية والتأكد من عدم احتوائها على التشغيلات المشمولة بالتحذير.

وقد أشارت إدارة المركز لكافة الشركات الموردة والمحال والأسواق التجارية بالتعاون في عمليات التفتيش وسحب أي منتجات تكون مشمولة بالتحذير وعمليات السحب وفق تعميم الشركة المصنعة.





الجدير بالذكر أيضاً تأكيد مدير إدارة العلاقات والإعلام بجهاز الحرس البلدي “يوسف القيلوشي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن رئيس الجهاز أصدر تعليماته بسحب كمية شوكلاتة الكندر من الأسواق .

وذلك بالإشارة إلى كتاب وزير الاقتصاد والتجارة بشأن سحب منتجات شوكلاتة كيندر البيضة وأخرى مصنعة بمصانع الشركة بدولة بلجيكا، حيث أن السحب يختص بتشغيلات محددة وأنواع محددة.

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