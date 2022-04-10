مرسى الحريقة يصدّر مليون برميل نفط إلى الصين

أفاد مراسل 218 في طبرق، بدخول الناقلة “اكسبلورر” إلى منطقة الرسو في مرسى الحريقة الذي تشغله وتشرف عليه شركة الخليج العربي، تمهيداً لشحن وتصدير مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

وأبحرت من مرسى البريقة النفطي ناقلة النفط الخام “ادفجنتج”، بعد الانتهاء من شحن 600 ألف برميل من النفط الخام، وفقاً لما أعلنت عنه إدارة المرفأ.

وكانت مجموعة من المحتجين ممن شملهم قرار التعيين الصادر عام 2018 عن الحكومة المؤقتة، قد أمهلوا السلطات الليبية 20 يوما لصرف مرتباتهم المتأخرة منذ 5 سنوات، مهددين بوقف الصادرات النفطية من ميناءي السدرة والحريقة النفطيين، إلى جانب تعطيل الميناء التجاري في طبرق وتعطيل حركة الطيران .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية