قفزة للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 10 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 10 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6919 دينار، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1034 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1112 دينار، والليرة التركية 0.3181 دينار، والدولار الكندي 3.732 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2511 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2774 دينار، والدينار التونسي 1.5633 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4809 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 10 ابريل 2022: