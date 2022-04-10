البريقة توزيع مليون لتر بنزين على محطات سرت وسبها

خصصت شركة البريقة لتسويق النفط الأحد، 210 آلاف لتر من البنزين لمحطات توزيع الوقود، في مدينة سرت.

وأظهرت بيانات حديثة للشركة توزيع شحنات من الوقود تقدر بـ80 ألف لتر من الديزل، على سبع نقاط بيع تابعة للشركات المعتمدة، وهي ليبيا نفط والشرارة والراحة للخدمات النفطية.

وأكدت الشركة في وقت سابق أنها وزعت 790 ألف لتر من البنزين على 18 محطة وقود في سبها، ضمن خطتها لتوفير المحروقات لمدن الجنوب انطلاقاً من المستودع النفطي في المدينة، ليبلغ إجمالي ما تم تخصيصه لمدينتي سرت وسبها مطلع الأسبوع الحالي مليون لتر بنزين.

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