“صنع الله” يبحث مع شركة الواحة آلية لترشيد الصرف وتعزيز مبدأ الشفافية بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد اجتماعاً، مع مع رئيس لجنة إدارة شركة “الواحة” بالوكالة “أنور الشهلول” .
تناول الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، وكذلك آلية الترشيد في الصرف بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة المتمثلة في سلامة العاملين ثم المحافظة على معدلات الإنتاج واستمرارها، ويضمن تطبيق القانون وتعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تتبعها المؤسسة والشركات التابعة لها.
حيث أوضح “صنع الله” على أن اللجنة التي كلفت بمتابعة عمل شركة “الواحة” مهمتها مساعدة لجنة إدارة الشركة في تحديد مواطن الخلل والعمل على معالجته، مؤكداً على دعم المؤسسة التام للشركة لتحقيق كل مستهدفاتها وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة.
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