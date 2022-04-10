“صنع الله” يبحث مع شركة الواحة آلية لترشيد الصرف وتعزيز مبدأ الشفافية بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد اجتماعاً، مع مع رئيس لجنة إدارة شركة “الواحة” بالوكالة “أنور الشهلول” .

تناول الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، وكذلك آلية الترشيد في الصرف بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة المتمثلة في سلامة العاملين ثم المحافظة على معدلات الإنتاج واستمرارها، ويضمن تطبيق القانون وتعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تتبعها المؤسسة والشركات التابعة لها.

حيث أوضح “صنع الله” على أن اللجنة التي كلفت بمتابعة عمل شركة “الواحة” مهمتها مساعدة لجنة إدارة الشركة في تحديد مواطن الخلل والعمل على معالجته، مؤكداً على دعم المؤسسة التام للشركة لتحقيق كل مستهدفاتها وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة.

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