صندوق النقد العربي يُقدّم تمويلات بقيمة 623 مليون دولار

قدّم صندوق النقد العربي خلال 2021 خمسة قروض جديدة للدول العربية بنحو 623 مليون دولار، دعماً لموازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية.

وجاء في تقرير أصدره صندوق النقد العربي بشأن أدائه خلال السنة المالية 2021، موافقته على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، حيث بلغت السحوبات الإجمالية حوالي 403.7 ملايين دولار.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصادات العربية في 2022، بـ5.2%، مقارنة بـ 2.7 % خلال 2021، وسط تباين معدلات التعافي الاقتصادي بين الدول المتقدمة والنامية، حيث يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بـ 4.9% خلال العام الجاري.

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