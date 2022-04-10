أوكرانيا تقرر حظر جميع الواردات من روسيا

حظرت أوكرانيا جميع الواردات من روسيا، التي كانت واحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين قبل الحرب بواردات سنوية تُقدّر بحوالي ستة مليارات دولار.

وأكدت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو، أنه من الآن فصاعداً لن يتم جلب أي منتجات من الاتحاد الروسي إلى الأراضي الاوكرانية، مطالبة الدول الأخرى بأن تحذو حذوها وتفرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة على موسكو.

وكان تبادل السلع والخدمات معدوماً تقريباً بين البلدين منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير، لكن القرار الجديد يجعل حظر الواردات قانوناً.

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