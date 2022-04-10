ارتفاع التضخم بمصر 10.5% في مارس الماضي

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في مصر في شهر مارس الماضي إلى 10.5%، ليصل أعلى مستوياته منذ 3 سنوات.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإنّ معدل التضخم ازداد في شهر مارس بمقدار 1.7 % بعدما كان 8.8% في شهر فبراير الماضي.

وفاق هذا الارتفاع التوقعات التي كانت تتحدث عن تضخم في الأسعار يصل إلى 10%، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدّت لحدوث نقص في السلع.

وكان البنك المركزي المصري قد حدد في وقتٍ سابق مستوى التضخم الذي يستهدفه بـ5 إلى 9%، على أبعد تقدير، وسعر الفائدة الذي حدده على الإقراض لليلة واحدة والذي يبلغ 9.25%.

ويتوقع بعض المحليين زيادة التضخم في مصر خلال الأشهر القادمة.

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