رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا يدعو إلى ابعاد النفط عن التجاذبات السياسية

طرابلس 10 مارس 2022 (وال)- دعا رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا محمد أبوزيد، إلى ابعاد قطاع النفط والعاملين فيه عن التجاذبات السياسية؛ باعتبار إن عائدات النفط ملك للشعب الليبي بكامله وليس وقفا على جهة دون أخرى.

ووصف أبوزيد – في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية – “اقحام النفط في التجاذبات السياسية، من شأنه أن يقود ليبيا إلى الحالة العراقية التي استحدثت ظاهرة النفط مقابل الغذاء”.

وأهاب أبوزيد بالعاملين في قطاع النفط إلى توحيد صفوفهم وكلمتهم، للرقي بالقطاع والخدمات به، فذلك من شأنه ترقية الإنتاج والحفاظ على ما هم أمناء عليه من ثروة النفط التي ما زالت تمثل نحو 93 في المائة من مصادر الدخل في ليبيا. (وال)

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