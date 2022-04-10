نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية يلتقي القنصل الايطالي لدى ليبيا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء “علي فرج القطراني” اليوم الأحد بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي القنصل الإيطالي لدى ليبيا “كارلو باتوري”.

حيث أثنى “القطراني” على العلاقات الثنائية التي تربط البلدين و وسبل تطويرها وتفعيل الاتفاقيات وعلى رأسها الإتفاقية المبرمة بين البلدين سنة 2008؛وأن علاقة الحكومة بجمهورية إيطاليا ستكون مبنية على الإحترام والتقدير المتبادلين مع إمكانية توأمة المدن لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين

كما أكدّ السفير الإيطالي “باتوري” من جانبه بأن دولته ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، كما أنّه سيتم تسهيل إجراءات الشركات التي ترغب في العمل شرق ليبيا.

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