مصلحة الجمارك طرابلس تبحث مسألة التموين ببعض المراكز كمركز جمرك بنغازي وطبرق

اجتمع المدير العام لمصلحة الجمارك بطرابلس “سليمان علي سالم اليوم الأحد، مع مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ومدير الإدارة العامة للمراجعة والتفتيش ومدير الإدارة العامة للشؤون الفنية ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات ومدير معهد التدريب والدراسات الجمركية ومدير إدارة التحقيقات.

تناول الاجتماع مناقشة المعوقات التي تواجه سير العمل إلى جانب الاحتياجات المطلوبة وعلى رأسها توفير الزي الخاص بالأعضاء، وكذلك مسألة التموين ببعض المراكز كمركز جمرك بنغازي وطبرق، إلى جانب ملف الانقطاع والغياب، ووضع ألية للإلتزام ومعاقبة المخالفين، ومتابعة وضبط كافة المواقع الجمركية بما يحفظ هيبة المصلحة وسيادة الدولة.

وفي ختام الاجتماع أكد مدير المصلحة بأن العمل متواصل بهذا الموضوع وسوف يتم توفير الزي للأعضاء عقب شهر رمضان المبارك وتوفير الإحتياجات الأخرى فور توفر التغطية المالية.

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