“بوجواري” يتابع توريد الأجهزة الخاصة بالرقابة على الأغذية والأدوية

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر عمران بوجواري” مع مدير مركز الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية “محمود الزائدي” للنقاش حول آخر الإجراءات المُتعلقة بتوريد الأجهزة والمُعدات الخاصة بأعمال المُختبرات في مجال الأغذية والأدوية التي تعمل البلدية على توريدها للمركز من خلال لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي.

وأكدّ مدير المركز للمكتب الإعلامي للبلدية بأنه جارِ العمل على توريد أجهزة لتحليل المُلوثات المعدنية في الأغذية والأدوية وبقايا المُبيدات في الخضروات والفواكه والحبوب ومُنتجات الألبان والتحليل الفزيائي الخاص بالأدوية بالكامل، إضافةً إلى أجهزة في الإختبارات الكيميائية الدقيقة بالإضافة إلى تجهيز المختبر الغذائي بالأثاث المعملي.



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