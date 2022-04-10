فرق الصيانة بشركة الكهرباء تُواصل جهودها لتحسين الشبكة الكهربائية بمناطق جنزور والقره بوللي وسيدي السائح

طرابلس 10 أبريل 2022 (وال)- تواصل فرق الصيانة بشركة الكهرباء جهودها؛ لتحسين الشبكة الكهربائية بمناطق جنزور – القره بوللي -سيدي السائح.

هذا وقامت فرقة الكوابل بدائرة توزيع جنزور؛ بصيانة وتنفيذ وصلات لحام لعدد (04) كوابل ضغط منخفض معطوبة تتغدى على محطة عبد الجليل (17) ، وبمتابعة وتأمين موقع العمل من قبل مكتب تشغيل جنزور.

كما تم تنفيذ مشروع تحسين الشبكة الكهربائية بمنطقة السائح والمناطق المجاورة لها، شملت مدّ أسلاك بدل المتهالكة لمعالجة تذبذب التيار الكهربائي داخل المنطقة، لضمان وصوله إلى سكان المنطقة دون تذبذب أو انقطاع، وذلك بجهود الفرق الفنية التابعة لدائرة توزيع السائح.

وتمكنت فرقة الصيانة التابعة لدائرة توزيع القره بوللي من إعادة تشغيل خط المصيف للخدمة بعد تعرضه لخلل فني الليلة البارحة. (وال)

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