واشنطن تحذر الهند من زيادة واردات الطاقة الروسية

أوضحت الولايات المتحدة الأميركية، أنها لا تريد أن ترى أي زيادة في واردات الهند من الطاقة الروسية، بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض عن اجتماع يعقد الإثنين عبر الإنترنت، بين جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وستسبق محادثات بايدن-مودي، الاجتماع الوزاري الأميركي الهندي، الذي يمثله عن الجانب الأميركي وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، وعن الجانب الهندي وزير الشؤون الخارجية سوبراهماني جايشانكار، ووزير الدفاع وراجناث سينج- وفقاً لبيان البيت الأبيض.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند اشترت ما لا يقل عن 13 مليون برميل من النفط الخام الروسي، منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا إثر التخفيضات الروسية بعد العقوبات الغربية، مقارنة بنحو 16 مليون برميل للعام الماضي بأكمله – وفقاً لبيانات جمعتها وكالة رويترز.

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