مصلحة الجمارك تناقش سُبل تطوير عملها وخاصة بالمنافذ وحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجهها

طرابلس 10 أبريل 2022 (وال)- عقدت مصلحة الجمارك إجتماعًا بطرابلس؛ برئاسة المدير العام اللواء سليمان علي سالم، تم خلاله مناقشة سُبل تطوير عمل المصلحة، خاصة بالمنافذ البرية والبحرية والجوية وحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

وناقش الاجتماع الذي ضم مديري الإدارات ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، ومعهد التدريب والدراسات الجمركية، وإدارة التحقيقات، سُبل تفعيل الإدارات ووضع آلية للإلتزام ومعاقبة المخالفين ومتابعة وضبط كافة المواقع الجمركية، بما يحفظ هيبة المصلحة وسيادة الدولة، وكذلك دور عدد من الإدارات الهامة كإدارة مكافحة التهريب والمخدرات.

كما ناقش الاجتماع الذي حضره مديري مديريات كلا من: طرابلس زوارة مصراتة بنغازي غات الكفرة، سُبل توفير الزيّ الخاص بالأعضاء، ومسألة التموين لمراكز جمرك بنغازي وطبرق.

يذكر أن اللجنة العليا للمشروع الوطني لتطوير مصلحة الجمارك برئاسة اللواء سليمان علي سالم مدير عام المصلحة، والمدير التنفيذي للمشروع العميد رضا أوهيبة، تتابع تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للمصلحة، واستكمال الأولويات الإستراتيجية لها، وآلية وضع أنشطة وفق خطة إستراتيجية واضحة المعالم وكيفية تنفيذها. (وال)

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