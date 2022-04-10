خاص: رئيس المؤسسة الدبلوماسية في أوكرانيا يكشف لصدى عن ما ستعاني منه ليبيا في حال استمرار الأزمة

صرح رئيس المؤسسة الدبلوماسية الأوكراني أنطون نيشوك لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد إن الشركات الأوكرانية تحتاج إلى البحث عن سلاسل لوجستية جديدة حول كيفية توصيل الحبوب للمستهلكين في عدة دول منها ليبيا.

وأضاف نيشوك لصدى الاقتصادية إن الحكومة الأوكرانية تتخذ جميع الخطوات الممكنة لإنقاذ محصول هذا العام وقد طورت برنامجاً لإقراض المزارعين ولكن إذا لم تتوقف الحرب في الأشهر القريبة وتوسعت مرة أخرى إلى وسط وشمال أوكرانيا فقد يعاني العالم من أزمة الغذاء.

وأشار إلى أن أوكرانيا هي واحدة من المصدرين الرئيسيين للمنتجات الزراعية والصناعية حيث أن حصة أوكرانيا في تجارة الحبوب الدولية حوالي 11-12٪ ، أكثر من 50٪ من سوق زيت عباد الشمس وحوالي 20٪ الذرة ،من المهم ملاحظة أن أوكرانيا لا تصدر أيضا الحبوب أو الذرة فحسب بل تصدر أيضا منتجات ذات قيمة مضافة مما يزيد من دور البلاد في التجارة الدولية ويزيد من خطر المجاعة في دول شمال إفريقيا .

كما قدمت الحبوب الأوكرانية وفق قوله أكثر من 50٪ من احتياجات السوق المغربية أي يعني أكثر من 400 مليون شخص وعلي سبيل المثال فإن دولة مثل ليبيا لا تزرع ولا تنتج مما يشكل تهديدات لهذا البلد وباقي دول .

وأكد نيشوك لصدى إن المشكلة الثانية هي محاولات روسيا لوقف طرق العبور التقليدية عبر البحر الأسود وهذا سوف يعقد عمليات التسليم ،على أي حال ستستمر أسعار المنتجات في الارتفاع ، مما يعني أنه سيتعين على ليبيا وكذلك دول الشمال البحث عن دول أخرى لاستيراد الحبوب.

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