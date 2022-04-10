اقتصاد

سعي إيطالي للبحث عن بدائل للغاز الروسي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن زيارة مرتقبة له رفقة رئيس الوزراء ماريو دراغي الاثنين للجزائر، وذلك من أجل التوقيع على اتفاقية تتعلق بالغاز.

وأضاف دي مايو أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مواجهة ما وصفه بالابتزاز الروسي بشأن إمدادات الغاز، مشيراً إلى أنه قام بجولة شملت قطر وأنغولا والكونغو وموزمبيق وأذربيجان، عرض خلالها مسؤولو هذه الدول زيادة إمدادات الغاز لإيطاليا وهو ما سيجعل روما أكثر استقلالية فيما يتعلق بالطاقة.

ولفت الوزير الإيطالي خلال كلمة له أمام العاملين في الصليب الأحمر في مدينة مادالوني، إلى أن إيطاليا متأخرة في مسألة التنويع في مصادر الطاقة، معتبراً أن ذلك من سوء حظ روما، وفق ما نقله موقع ديكود.

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قناة 218 الليبية

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