النيابة العامة تُباشر التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من مدير فرع مصرف الجمهورية-الصابري

قام وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الإبتدائية بمباشرة إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من مدير فرع مصرف الجمهورية -الصابري في مواجهة رئيس قسم الخزينة بالفرع، لمقارفته فعل اختلاس مال منقول وجد في حيازته بسبب وظيفته فانكشف واقع اعتداء المتهم على أموال مسبوغة بالعمومية ومسلمة إليه بوصفه موظفاً عاماً.

استظهر المحقق أيضاً الأعمال المادية التي أتاها المتهم للوصول إلى الاستحواذ على مبلغ مالي قدره 160 ألف دينار وعلى الأخص تحريف بعض بيانات قسم الخزينة، وإضافة أخرى على خلاف الحقيقة .

وبعد انتهاء وكيل النيابة المحقق بعد فراغه من استجواب المتهم وتسجيل اعترافه بأوراق المحضر أمر بحبسه ستة أيام احتياطياً على ذمة القضية .

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