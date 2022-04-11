ارتفاع جديد للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 11 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 11 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6957 دينار، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1089 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1011 دينار، والليرة التركية 0.3185 دينار، والدولار الكندي 3.7255 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2521 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2784 دينار، والدينار التونسي 1.5661 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.482 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 11 ابريل 2022: