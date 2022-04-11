البنك الدولي: الحرب ستخفض الناتج المحلي في أوكرانيا

توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الأوكراني بنسبة 45% بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وقال البنك الدولي إن الصراع الدائر في البلاد أدى إلى تدمير القدرة الإنتاجية بشكلٍ كبير.

كما توقع انخفاض الناتج المحلي في روسيا بنسبة 11,2% بسبب العقوبات التي فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها على البنوك والمؤسسات الروسية.

وأشار إلى أن منطقة شرق أوروبا التابعة للبنك الدولي والتي ستضم أوكرانيا وروسيا البيضاء ومولدوفا ستعرف انكماشًا في الناتج المحلي بنسبة 30%؛ وذلك بسبب الصدمات الناجمة عن الحرب وتعطل التجارة.

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