إدارة إنفاذ القانون تستعيد موقع شركة ليكان التابع لجهاز النهر الصناعي بعد عشرةِ سنوات

أفاد عضو اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي “أحمد الديب ” وبناء على تعليمات النائب العام بتكليف إدارة إنفاذ القانون بإخلاء موقع الشركة الليبية الكندية (ليكان)التابع لجهاز النهر الصناعي بحقل آبار غدامس.

حيث توجهت قوة إنفاذ القانون وبالتنسيق مع عضو اللجنة الإدارية إلى حقل آبار غدامس، وتم إخلاء الموقع من أشخاص متواجدين به ليس لهم أي سند قانوني بالتواجد.

كما تم إخلاء الموقع وجرد محتويات الموقع والذي يتضمن الآلات ومعدات حفر آبار ومخيم سكني كامل وتسليمه إلى إدارة الجهاز وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الذين يتواجدون بداخله.

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