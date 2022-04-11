أوكرانيا تؤكد قدرتها على الاستمرار في تصدير الحبوب والبذور

أكد اتحاد تجار الحبوب الأوكراني يو.جي.إيه قدرة أوكرانيا على الاستمرار بتصدير 600 ألف من الحبوب والبذور الزيتية شهريًا، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية حتى مليونين شهريًا رغم إغلاق موانئ البحر الأسود.

وكانت أوكرانيا تصدر ستة ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية شهريًا عبر الموانئ البحرية قبل اندلاع الحرب فيها، والتي ألزمتها إيجاد طرق جديدة من أجل تصدير الحبوب والبذور.

يذكر أن الحرب الروسية على أوكرانيا قد أدت لخفض الصادرات الأوكرانية في شهر مارس الماضي إلى 300 ألف طن بسبب إغلاق موانئ البحر الأحمر.

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