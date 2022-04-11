الاتحاد الأوروبي يحث أوبك على زيادة الإنتاج

أكد المسؤولون في الاتحاد الأوروبي إجراء محادثات مع منظمة أوبك بهدف حثها على زيادة الإنتاج.

تأتي دعوات زيادة الإنتاج في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا من بينها عقوبات محتملة لحظر النفط الروسي.

وتقاوم أوبك دعوات الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية لضخ كميات كبيرة من النفط الخام، لخفض أسعار النفط التي وصلت إلى ذروتها في 14 مارس الماضي، بعدما فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا عقب غزوها أوكرانيا.

وكانت “أوبك+” التي تتكون من أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا قد قررت زيادة الإنتاج إلى 432 ألف برميل يوميًا في مايو القادم.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض مؤخرًا عقوبات على قطاع الفحم الروسي.

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