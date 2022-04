قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إنّه بإمكان ليبيا زيادة إنتاجها النفطي إلى 3 ملايين برميل يوميا، شريطة تحديث القطاع النفطي وصيانة بنيته المتهالكة.«»

وحذّر صنع الله، خلال لقائه هيئات الرقابة، من انهيار قطاع النفط بشكلٍ كامل إذا لم تُرصد له الميزانيات العاجلة، كاشفًا عن تراكم الديون على المؤسسة بأكثر من 6 مليارات دينار.

وأشار رئيس المؤسسة، إلى عجز بعض الشركات النفطية على توفير الرواتب لأكثر من 4 أشهر متواصلة، داعيًا مديري الشركات والإدارات بالمؤسسة، إلى تكاتف الجهود للمحافظة على القطاع النفطي من الانهيار وضمان سير العملية الإنتاجية.

The post «صنع الله»: بإمكان ليبيا زيادة إنتاجها النفطي إلى 3 ملايين برميل يوميا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا