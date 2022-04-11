نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية يجتمع مع مجلس التخطيط الوطني لمناقشة آلية توحيد المؤسسات

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المُكلّفة من مجلس النواب “علي فرج القطراني” اليوم الإثنين 11 أبريل 2022 مع رئيس مجلس التخطيط الوطني “مفتاح الحرير” وبحضور عدد من مسؤولي المجلس؛ حيث تم مناقشة آلية توحيد المؤسسات ودمجها بالصورة المطلوبة ومناقشة آلية توزيع التنمية المكانية.

كما أوضح “الحرير” أنه تم التواصل مع أكثر من 100 مؤسسة وذلك من أجل دمج المؤسسات بالصورة المطلوبة وتفعيل دواوين الوزارات وفروع المؤسسات وإعطائها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كل حسب موقعه الجغرافي لتسهيل الخدمات للمواطنين.

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