وزير الاقتصاد المُكلّف يبحث مع الجهات المُختصّة استراتيجية الأمن الغذائي

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة المكلف “علي العابد” اجتماعاً اليوم الاثنين 11 ابريل 2022 ضمّ رئيس جهاز الحرس البلدي ومدراء إدارات التجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك بالوزارة، بحضور الشركة العامة للمطاحن والاعلاف والنقابة العامة للمخابز؛ لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي 2022 – 2027.

كذلك الوقوف على سير عمليات توريد القمح ومادة الدقيق للمخابز وسُبل توفير مخزون استراتيجي منها، ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه عمليات توريد القمح عن طريق شركات المطاحن المتعلقة بتنفيذ الاعتمادات اللازمة عبر مصرف ليبيا المركزي.

كما تم استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها تنظيم وتسهيل توريد مادة الدقيق للمخابز وتوفير مخزون استراتيجي من القمح والدقيق لدى شركات المطاحن ومصانع الدقيق و إنشاء صوامع التخزين بالموانئ.

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