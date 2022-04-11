اخـر اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الإثنيـن

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الاثنين تذبذها في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الساعة الثامنة مساءاً بـ 4.9775 دينار، ليسجل ارتفاعاً طفيفاً عن سعر الاغلاق ليوم امس نتيجة التطورات الاخيرة.

فيما تداول التجار الدولار على صعيد الحوالات الخارجية عند 4.99 دينار.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغت قيمته 6.48 دينار للبيع و6.44 للشراء، فيما استقر سعر صرف اليورو الذي بلغت قيمته 5.385 دنانير بالعاصمة طرابلس و5.395 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,67دينارًا.