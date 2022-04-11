بالارقام.. ارتفاع اسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاثنين 11 ابريل 2022

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين) 2022/04/11 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

اسعار الذهب اليوم في ليبيا

سعر الذهب المسبوك =229 دينار للجرام

سعر الذهب الكسر عيار 18 ب226.0 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 21 ب263.6 دينار

سعر الذهب الكسر عيار 22 ب276.2 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 ب301.3 دينار

اسعار الليرة الذهب في ليبيا

سعر الليرة الذهب عيار 21 وزن 8 جرام كسر ب2104 دينار (سعر البيع من المشتري للبائع )

سعر الليرة الذهب عيار 21 “مستعملة” وزن 8 جرام كسر ب2340 دينار (سعر الشراء من البائع)

اسعار الذهب الجديد في ليبيا

سعر الذهب الجديد عيار 18 من 295 دينار وحتى 340 دينار.

سعر الذهب الجديد عيار21 من 340 دينار وحتى 370 دينار.

سعر الذهب المستعمل في ليبيا

سعر الذهب المستعمل عيار 18 من 245 دينار وحتى 265 دينار.

سعر الذهب المستعمل عيار21 من 275 دينار وحتى 300 دينار.

اسعار الفضة اليوم في ليبيا

سعر الفضة الكسر من 2.55 دينار وحتى 2.85 دينار على حسب العيار.

سعر الفضة الجديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار على حسب العيار والصناعة.