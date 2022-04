أسعار النفط تتراجع وسط دعوات لزيادة الإمدادات

تراجعت أسعار النفط، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بأكثر من 4%، وسط دعوات لزيادة الإمدادات.

وبحسب بيانات شبكة “CNBC”، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.18% وسجلت عند التسوية 98.48 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس 4.04% وسجلت عند التسوية 94.29 دولاراً للبرميل.

في غضون ذلك، قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية لوكالة “رويترز”، إن الاتحاد الأوروبي كرر اليوم الاثنين، دعوته أثناء اجتماع مع أوبك لأن تدرس الدول المنتجة للنفط ما إذا كان يمكنها زيادة الإمدادات لتهدئة زيادات حادة في أسعار الخام.

وأضاف المسؤول أن ممثلي الاتحاد الأوروبي في الاجتماع، أوضحوا أيضًا أن أوبك عليها مسؤولية لضمان أسواق نفط متوازنة.

من جهة أخرى، أبلغت منظمة أوبك الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق وأنه سيكون من المتعذر استبدال الكميات المفقودة المحتملة في إمدادات النفط الروسي.

من جانبه قال الأمين العام لمنظمة “أوبك”، إن التقلبات الحالية في السوق ناتجة عن عوامل غير أساسية خارجة تمامًا عن سيطرة أوبك، كما توقع فقدان أكثر من 7 ملايين برميل يوميًا من صادرات روسيا من النفط والوقود، بسبب العقوبات الحالية والمستقبلية أو تحركات طوعية.

