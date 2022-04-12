“التومي” يفصح عن تفاصيل الإحصائيات المتعلقة بطلبات القروض السكنية والأراضي

قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” خلال اجتماع اللجنة الوزارية المُكلّفة بتنفيذ مبادرة الإقراض السكني أنّ الراغبين في الاستفادة من مبادرة رئيس الوزراء تجاوز مليون و31 ألف مُسجّل، أمًا الذين استكملوا كافة المستندات المطلوبة واستوفوا كل الحقول الموجودة على الموقع فقد بلغوا 591 ألف و 711 مواطن.

وأضاف أن استكمال الإجراءات لا يعني في كل الأحوال أنّ صاحبها من المستحقّين والمؤهلين لاستحقاق القروض؛ إلاّ بعد إجراء فرز لكافة البيانات وستقوم البلديات وصندوق الزكاة بإجراء زيارات ميدانية للتحقق من استحقاق المتقدّم.

كما أشار إلى وجود 65 ألف من المتقدمين هم باحثون عن عمل وبدون دخل وِفق البيانات التي تم إدخالها، وأكثر من 48 ألف هم من الموظفين ومرتباتهم أقل من 450 دينار.

وقال “التومي” أن 80‎%‎ من الطلبات المقدّمة على المسكن الجاهز وهو ما يُعادل 478 ألف طلب، بينما كانت بلدية بنغازي الأولى من حيث عدد الطلبات المقدّمة تليها بلديات أبوسليم وطرابلس المركز.

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