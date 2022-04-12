الاقتصاد تطرح استراتيجية الأمن الغذائي للفترة من 2022 إلى 2027

تتابع وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة إجراءات إعداد استراتيجية الأمن الغذائي للفترة من 2022 إلى 2027 م والوقوف على سير عمليات توريد القمح ومادة الدقيق للمخابز وسُبل توفير مخزون استراتيجي منها.

وعقد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف علي العابد -في هذا الصدد- اجتماعاً موسعاً -الإثنين- مع مسؤولي قطاع الاقتصاد، رئيس جهاز الحرس البلدي ومستشار الوزير ومديري إدارة التجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك بالوزارة وممثلين عن الشركة العامة للمطاحن والأعلاف والنقابة العامة للمخابز، الذين أطلعوا العابد على المشاكل والعراقيل التي تواجه عمليات توريد القمح عن طريق شركات المطاحن المتعلقة بتنفيذ الاعتمادات اللازمة عبر مصرف ليبيا المركزي.

واستمع الوزير المكلف خلال الاجتماع لكافة المقترحات نحو تنظيم توريد مادة الدقيق للمخابز وتوفير مخزون استراتيجي من القمح والدقيق لدى شركات المطاحن ومصانع الدقيق، إضافةً إلى إنشاء صوامع التخزين بالموانئ العاملة.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا شهدت ارتفاعاً في أسعار سلعة القمح المستورد والدقيق لا سيما مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا واعتماد ليبيا الأكثر في واردتها على هذين البلدين في ظل تراجع البلاد في إنتاج القمح من المشاريع التي أهملت وفي مقدمتها دوائر القمح في الجنوب التي كانت توفر نذراً من حاجيات ليبيا من سلعة القمح، علاوةً على تعطل الكثير من صوامع حفظ وتخزين الحبوب، ليعتمد القطاع بشكل شبه كلي على الاستيراد من الخارج.

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