“الدبيبة”: توفير سكن جاهز يوجد به صعوبة كبيرة لسببين

قال رئيس الحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية في مبادرة الإقراض السكني أن المرحلة الأولى هي استقبال المعلومات وهذه مرحلة صعبة وقد انتهت.

وقد أضاف بالقول: تم جمع المعلومات في وقت قصير والتكنولوجيا والخبرات السابقة بالمنظومات ساعدت في هذا الشأن.

كما تابع بالقول: أرى أن توفير سكن جاهز يوجد به صعوبة كبيرة لسببين، وهما عند تقديم شقة جاهزة لن يشعر المواطن أنه دفع أو قام بالبناء وسيساهم في انخفاض العقارات وهذا افساد لتجارة ونحن نهتم بمطورين العقارات ولا نريد تكسير السوق .

وأضاف: ونحن نريد التعامل معهم في موضوع البناء ومن الممكن أن نتعامل معهم هم بدل التعامل مع الأشخاص مباشرة، واعطائهم الأراضي التي من الممكن أن نملكها للمصرف مبدئياً لضمان تسديد القرض.

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