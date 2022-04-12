سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 4.98 دينار الدولار الامريكي – زليتن 4.98.50 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 5.0025 دينار الدولار الامريكي – مصراتة 4.98 دينار حوالات دبي-تركيا – 4.9925 دينار اليورو – طرابلس = 5.380 ~5.385 دينار اليورو – بنغازي = 5.390 ~ 5.395 دينار الجنية الإسترليني 6.48 دينار الليرة التركية 0.35 دينار الدينار التونسي 1.67 دينار الجنية المصري 0.27 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 ب226.0 دينار كسر الذهب عيار 21 ب263.6 دينار كسر الذهب عيار 24 ب301.3 دينار ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2109 دينار كسر الفضة 2.65 دينار بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر” دولار بشيك المصدق: – 5.09 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.10 “مصرف الوحدة” – 5.01 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي