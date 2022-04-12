الدولار يرتفع لمستويات قياسية..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 12 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6981 دينار، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً في السوق الرسمية.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1036 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1104 دينار، والليرة التركية 0.3202 دينار، والدولار الكندي 3.7151 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2528 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2791 دينار، والدينار التونسي 1.5661 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4796 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 12 ابريل 2022: