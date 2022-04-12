اقتصاد

الجزائر.. توقيع اتفاقية بين سوناطراك وإيني لزيادة واردات الغاز الجزائري

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّعت شركة الغاز الجزائرية سوناطراك اتفاقية تعاون مع شركة الطاقة الإيطالية إيني لزيادة واردات الغاز من الجزائر بحوالي 40 بالمئة، وفق رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وأثناء زيارة إلى الجزائر؛ قال رئيس الوزراء الإيطالي إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها هي خطوة مهمة في مسعى إيطاليا لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي.

وذكر بيان لسوناطراك أن الجزائر حددت أيضًا مع إيني أسعارًا جديدة لمبيعات الغاز لعاميْ 2022 و2023 .

وتسعى إيطاليا، التي تعتمد على روسيا في حوالي 40 بالمئة من وارداتها من الغاز، إلى تنويع مزيج إمدادات الطاقة مع تصاعد وتيرة الصراع في أوكرانيا.

 

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قناة 218 الليبية

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