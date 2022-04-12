الجزائر.. توقيع اتفاقية بين سوناطراك وإيني لزيادة واردات الغاز الجزائري

وقّعت شركة الغاز الجزائرية سوناطراك اتفاقية تعاون مع شركة الطاقة الإيطالية إيني لزيادة واردات الغاز من الجزائر بحوالي 40 بالمئة، وفق رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وأثناء زيارة إلى الجزائر؛ قال رئيس الوزراء الإيطالي إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها هي خطوة مهمة في مسعى إيطاليا لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي.

وذكر بيان لسوناطراك أن الجزائر حددت أيضًا مع إيني أسعارًا جديدة لمبيعات الغاز لعاميْ 2022 و2023 .

وتسعى إيطاليا، التي تعتمد على روسيا في حوالي 40 بالمئة من وارداتها من الغاز، إلى تنويع مزيج إمدادات الطاقة مع تصاعد وتيرة الصراع في أوكرانيا.

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